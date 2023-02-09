Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми размышлениями о жизни и кадрами, в которых она позирует в черном тонком платье с кружевами, более похожем на ночную рубашку.

Артистка в своем телеграмм-канале объяснила, что долго уже не ведет свой дневник, потому что нет времени.

«А толчка к этому решению... Сесть и писать. Но единственное, что чувствую это то, что я учусь снова и я кайфую от этого. Казалось бы давно все знаешь и процессы и все риски, и подводные течения, и искренне знаешь что твое ценное. А потом вдруг новый вызов… и такой ну что…. Прыгаю в новое ? Или нет! Я всегда за, в этом проблема», - призналась Кароль, добавив, что подразумевает риск во всем.

Также Кароль порадовала своих поклонников новой порцией фото, сделанных в лифте.

«Хочу быть лифтером», «Ну какая же горячая!», «Королева», – комментируют восторженные фоловеры.

На днях украинский шоумен Алексей Дурнев в интервью Маше Ефросининой ответил на вопрос, мог ли он закрутить роман с Кароль.

"Мне нравятся младшие девушки. Тина Кароль для меня, будто с мамой в один класс ходила", - остро пошутил Дурнев.

Он добавил, что ему больше нравятся 25-летние девушки, потому что с ними он чувствует себя помоложе.

Также сообщалось, что Кароль показала себя без фотошопа и привела к скандалу.

Кроме того, Тина Кароль, напомним, похвасталась результатами похудения. Артистка призналась, что побороть лишний вес ей помог другой подход к здоровью.