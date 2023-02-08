Нещодавно популярний ведучий і блогер Олексій Дурнєв дав інтерв'ю Маші Єфросініної, під час бесіди вони обговорили чимало різних тем. Зачепило і питання особистого життя, не обійшлося без згадки колег.

Так, Дурнєв зізнався, що йому подобаються дівчата віком 25–26 років, і з жінками свого віку не зустрічався.

«Голлівудські зірки розпарюються якось самі із собою – у зірок ти не пробував закохатися? Тіна Кароль, наприклад? Прикинь: підкотити до Тіни Кароль? - Запитала Єфросиніна.

Блогер відповів чесно:

«Мені молодші дівчата подобаються. Тому що Тіна Кароль – вона ніби з мамою до одного класу ходила. Я такого не пригадую, щоб зацікавився жінкою свого віку, окрім Даші (Астаф'євої), звісно. Даша особлива».

Примітно, що 38-річна Тіна Кароль старша за Дурнєва всього на півтора роки, а Даші Астаф'євій – 37 років.

Раніше на фан-сторінці Тіни Кароль з'явилося фото, яке демонструє природну красу виконавиці. Вона розповідала, що у повсякденному житті воліє або простий макіяж, або взагалі краще без нього, тому що почувається комфортніше.

Під час поїздки в авто, артистка похвалилася простим і витонченим чином одразу.

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