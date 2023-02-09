На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати краківське тістечко.

"Сьогодні ми з вами готуємо неймовірно смачні тістечка на основі розсипчастого, хрусткого пісочного тіста з запеченими бізе та горіхами🍩 Обіцяю, все дуже легко, просто, із доступних продуктів. Але ці тістечка стануть для вас святковим десертом на кожен день😌Бо зупинитись неможливо….🙈", — пише зірка "Мастер Шеф".

Для пісочної основи нам знадобляться такі інгредієнти:

100 г вершкового масла жирністю 62%

160 г борошна (8 ст. л. без гірки)

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

4 г розпушувача (1 ч. л.)

20 г жовтка (1 шт.)

Беремо масло кімнатної температури, додаємо до нього цукор та жовток і перемішуємо вінчиком. Змішуємо борошно з розпушувачем та додаємо до масла з цукром та жовтком. Перемішуємо силіконовою лопаткою, потім домішуємо рукою.

Беремо лист пергаменту і креслимо на ньому прямокутник 25x35 см та перевертаємо його на зворотню сторону. Викладаємо на пергамент тісто та розкачуємо в прямокутник. Після, чого робимо проколи виделкою по всій поверхні. Прибираємо тісто в морозильну камеру на 15-20 хв. А потім ставимо його випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 8 хвилин.

Для білково-горіхової маси:

150 г білків (5 шт.)

200 г цукру (8 ст. л. з гіркою)

130 г волоського горіха (обсмаженого) або мигдалю (1,5 стакана)

60 г борошна (3 ст. л. без гірки)

Обсмажуємо горіхи в розігрітій духовці до 180 градусів 8-10 хвилин та подрібнюємо їх. Збиваємо білок до утворення піни та додаємо цукор, продовжуючи збивати до стійких піків. Додаємо до білкової маси подрібнені горіхи та перемішуємо. Перекладаємо горіхову меренгу в сотейник і прогріваємо її 7-8 хв, постійно помішуючи. Знімаємо сотейник з плити та додаємо до маси борошно, просіюючи його через сито. Перемішуємо — й білково-горіхова маса готова.

Далі збираємо краківське тістечко. Дістаємо напівготовий корж з духовки та переклаємо його на холодну поверхню. Розподіляємо по гарячому коржу теплу білково-горіхову масу. Лишаємо при кімнатній температурі корж з білково-горіховою масою на 30 хвилин до утворення скоринки.

Розрізаємо корж навпіл та нарізаємо кожну частину на 7 прямокутників по 5 см. Обережно перекладаємо тістечка на деко з пергаментом і відправляємо тістечка допікатися в розігріту духовку до 160 градусів на 15 хвилин.

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