На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить краковское пирожное.

"Сегодня мы с вами готовим невероятно вкусные пирожные на основе рассыпчатого, хрустящего песочного теста с запеченными безе и орехами 🍩 Обещаю, все очень легко, просто, из доступных продуктов. Но эти пирожные станут для вас праздничным десертом на каждый день! 😌Ибо остановиться невозможно….🙈", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Для песочного основания нам понадобятся следующие ингредиенты:

100 г сливочного масла жирностью 62%

160 г муки (8 ст. л. без горки)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

4 г разрыхлителя (1 ч. л.)

20 г желтка (1 шт.)

Берем масло комнатной температуры, добавляем в него сахар и желток и перемешиваем венчиком. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в масло с сахаром и желтком. Перемешиваем силиконовой лопаткой, затем домешиваем рукой.

Берем лист пергамента и чертим на нем прямоугольник 25x35 см и переворачиваем его на оборотную сторону. Выкладываем на пергамент тесто и раскатываем в прямоугольник. После чего делаем проколы вилкой по всей поверхности. Убираем тесто в морозильную камеру на 15-20 мин. А затем ставим его выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут.

Для белково-ореховой массы:

150 г белков (5 шт.)

200 г сахара (8 ст. л. с горкой)

130 г грецкого ореха (обжаренного) или миндаля (1,5 стакана)

60 г муки (3 ст. л. без горки)

Обжариваем орехи в разогретой духовке до 180 градусов 8-10 минут и измельчаем их. Взбиваем белок до образования пены и добавляем сахар, продолжая взбивать до стойких пиков. Добавляем в белковую массу измельченные орехи и перемешиваем. Переводим ореховую меренгу в сотейник и прогреваем ее 7-8 мин, постоянно помешивая. Снимаем сотейник с плиты и добавляем в массу муку, просеивая ее через сито. Перемешиваем – и белково-ореховая масса готова.

Далее собираем краковское пирожное. Достаем полуготовый корж из духовки и перекладываем его на холодную поверхность. Распределяем по горячему коржу теплую белково-ореховую массу. Оставляем при комнатной температуре корж с белково-ореховой массой на 30 минут до образования корочки.

Разрезаем корж пополам и нарезаем каждую часть на 7 прямоугольников по 5 см. Осторожно перекладываем пирожные на противень с пергаментом и отправляем пирожные допекаться в разогретую духовку до 160 градусов на 15 минут.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.