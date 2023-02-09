На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко обговорила, як відбувся неанонсований візит президента одразу до кількох країн. Візит до Великобританії (фото 1) приніс плоди – літаки будуть! Вже офіційно оголосили початок підготовки українських пілотів для польотів на бойових винищувачах. Міністр оборони Великобританії, за повідомленням ЗМІ, отримав завдання від прем'єра "подивитися, яку авіацію можна надати Україні".

Сам прем'єр Ріші Сунак підтвердив наступне "доручення" на прес-конференції. Радник офісу українського президента розповів, що остаточне рішення щодо літаків буде «протягом кількох тижнів».

Також відомо, що у Лондоні президент України зустрівся з Королем Чарльзом ІІІ (відео 2) та отримав фантастичний прийом у Британському парламенті, де пізніше виступив із промовою (відео 3).

На окупованому Донбасі в лікарні помер терорист Мангушев, який зганьбився тим, що виступав з черепом «азовця». Кілька днів тому своїх він отримав кулю в лоб. У мережі з'явилося відео з ним перших днів війни (відео 5).

Стало відомо, що парламент Швеції затвердив військову допомогу Україні на 406 мільйонів доларів

І останнє відео (8), яке пожвавило сьогодні ввечері редакційний чат: наша «плюсівська» колега @nata_goncharova_ua, яка через війну поїхала до Лондона, обіймалася сьогодні із президентом Зеленським.

«Остання відео подарувало теплу емоцію та посмішку! 🙂❤️ Люблю пана президента за його відкритість та близькість до людей!;

Пишаємося нашим президентом. А Наталя, молодець, це справді потішило, і наш президент вкотре довів, що їм варто пишатися 💪; Ох@nata_goncharova_ua, навіть сльози вийшли. Марічко, дякую!»

Такі новини надихають на перемогу ще більше ❤️дякую 🙌» - підтримують у мережі.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

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