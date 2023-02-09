На своей странице в Instagram Маричка Падалко обсудила, как прошел неанонсированный визит президента сразу в несколько страны. Визит в Великобританию (фото 1) принес плоды – самолеты будут! Уже официально объявили о начале подготовки украинских пилотов для полётов на боевых истребителях. Министр обороны Великобритании, по сообщению СМИ, получил задание от премьера «посмотреть, какую авиацию можно предоставить Украине».

Сам премьер Риши Сунак подтвердил следующее "поручение" на пресс-конференции. Советник офиса украинского президента рассказал, что окончательное решение по самолетам будет «в течение нескольких недель».

Также известно, что в Лондоне президент Украины встретился с Королем Чарльзом ІІІ (видео 2) и получил фантастический прием в Британском парламенте, где позже выступил с речью (видео 3).

На оккупированном Донбассе в больнице умер террорист Мангушев, опозорившийся тем, что выступал как бы с черепом «азовца». Несколько дней поэтому вот своих он получил пулю в лоб. В сети появилось видео с ним первых дней войны (видео 5).

Стало известно, что парламент Швеции утвердил военную помощь Украине на 406 миллионов долларов

И последнее видео (8), которое оживило сегодня вечером редакционный чат: наша «плюсовская» коллега @nata_goncharova_ua, которая из-за войны уехала в Лондон, обнималась сегодня с президентом Зеленским.

«Последнее видео подарило теплую эмоцию и улыбку! 🙂❤️ Люблю господина президента за его открытость и близость к людям!;

Гордимся нашим президентом. А Наталья, молодец, это действительно порадовало, и наш президент в очередной раз доказал, что им стоит гордиться 💪; Ох @ nata_goncharova_ua, даже слезы вышли. Маричко, спасибо!»

Такие новости вдохновляют на победу еще больше ❤️благодарю 🙌» - поддерживают в сети.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.