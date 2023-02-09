Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала у сторис кадри зі свого візиту до Женеви, де працювала на зустрічі організації Червоного Хреста.

Як виявилось, Катя полетіла до Женеви, де побувала на зустрічі у Міжнародному комітеті Червоного хреста. Там вона перед міжнародною спільнотою порушила проблему українських громадянських полонених та депортованих, які потрапили до рук російських окупантів. За словами телеведучої, надії на допомогу мало, але треба продовжувати стукати у всі двері.

На одному з фото в сторіс Осадча показала фото, на якому вона виглядає дуже втомленою та сумною.

"Без голосу, але з вірою в краще. Ми не здамося. Нашим тяжко на полі бою, у полоні, тому ми маємо робити все, щоб повернути своїх і змусити світ щось робити для цього. Все буде Україна", - поділилася своїми емоціями Катя.

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