Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка з початку війни багато волонтерить, а влітку відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами зі своїм напарником та близьким другом та привітала його з днем ​​народження.

Як видно, на знімках Леся показала себе разом із водієм своєї "Ле Маршрутки" Богданом Богдановичем, якого насправді звуть Ігорем. Судячи з знімків, телеведуча та її напарник побували у багатьох цікавих локаціях та ситуаціях, вони кумедно позують на камеру та майже завжди посміхаються.

У підписі до публікації Нікітюк трепетно ​​привітала Богдана Богдановича з днем ​​народження: "І знову ці фотки будуть в топі. Бо на них не просто веселий пузатик, а мій дорогий друг і моя підтримка @bohdan_bohdanovych. Хто не знає, справжнє його ім’я – Ігор Ігорович, але в програмі - він водій маршрутки Богдан, тому й назвали ми його Богдан Богданович. З Днем Народження, дружбанчик, я тебе дуже люблю і поважаю. Ми з тобою працюємо і в чудесну, і в лиху днину… Ми з тобою стільки придумали і відзняли! І жодного разу ти мене не підвів, так, пару раз по ямам провіз, не попередив, але то фігня! Дякую тобі за твою любов, відданість роботі і дружбі, не дивлячись ні на що".

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