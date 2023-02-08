Популярна українська співачка Злата Огневич вирішила похвалитися яскравим чином поряд із товаришами та встигла заінтригувати заявою. Очікується, що думка українців розділилася, тому в коментарях почалися суперечки.

«Ну, ви знаєте, на що чекати 😎🔥 Буде підпал! Скоро всі самі побачите! – інтригуючі написала Злата, привертаючи увагу до нового проекту.

Багато хто почав обговорювати не сам образ Злати, а саме її звернення та новину про швидкий вихід проекту:

«Погано сприймаю (з недавніх пір) обличчя чоловіків-медійників і селебрітіз призовного віку, який якимось чином потрапляє на екрани; А посередині найпрекрасніша;

Клас, обожнюю lnj !!!!! Дуже хочу це побачити!; Ой, які веселі! ❤».

Також Злата вирішила похвалитися інтригуючим чином у прозорій сукні із чорних мережив. Масивні золоті прикраси та макіяж перетворили вигляд Злати.

«Просто не можу більше тримати цю красу! 🖤 ​​Є велика спокуса показати повний сет, але ділитися поступово 🙌🏼 Дівчата, Ви все зробили цю зйомку особливою! Дякую 🥹 за талант та вайб…» - пише Злата.

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