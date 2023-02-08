Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео з берлінського метро, ​​а також показала афішу нового благодійного туру українськими містами.

Так, у короткому ролику Надя зафіксована у метро, ​​як здогадалися шанувальники, у Берліні. Вона вмостилася на сидінні і кокетує на камеру - весь час змінює пози, грає зі своїм вбранням, знімаючи і одягаючи то капюшон, то пальто. При цьому її складно дізнатися, мабуть, через кепку на голові та двох кумедних кісок.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про свій тур українськими містами: "Дякую за ваші відео під цей трек. А зовсім скоро розпочинається мій тур Україною,тож я б дуже хотіла почути, як ви співаєте "вотсап" наживо , разом зі мною. Гортайте карусель та шукайте своє місто. До зустрічі". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки, щоправда деякі накинулися на неї через те, що їхніх міст на афіші немає.

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