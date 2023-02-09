Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала в сторис кадры со своего визита в Женеву, где работала на встрече организации Красного Креста.

Как оказалось, Катя полетела в Женеву, где побывала на встрече в Международном комитете Красного креста. Там она перед международным сообществом подняла проблему украинских гражданских пленных и депортированных, которые попали в руки российских оккупантов. По словам телеведущей, надежды на помощь мало, но нужно продолжать стучать во все двери.

На одном из фото в сторис Осадчая показала фото, на котором она выглядит очень уставшей и печальной.

"Без голоса, но с верой в лучшее. Мы не сдадимся. Нашим тяжело на поле боя, в плену, поэтому мы должны делать все, чтобы вернуть своих и заставить мир что-то делать для этого. Все будет Украина", - поделилась своими эмоциями Катя.

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