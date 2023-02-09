Популярна виконавиця поділилася кадром із новим чином, але здивувала шанувальниць через підібраний нею стиль.

На цей раз популярна українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії. Артистка позувала на пустелі вулиці на тлі сірого будинку.

Співачка позувала в кадрі у широких штанах, толстовці та пальті, доповнивши образ черевиками на масивній платформі. У руках артистка тримає широкий шарф. Дорофєєва не стала уточнювати, в якому місті зараз знаходиться чи влаштувала спеціальну зйомку, вирішивши поділитися цікавим.

«Nadiya Ye» – лаконічно написала Дорофєєва під кадрами.

У мережі почали ділитися особистою думкою:

«Твій стиль >>> все інше; Вже не віриться, що вже через тиждень туррр, ну файна файнаааа; Друге фото це я, коли не встигаєш усе робити;

Ти така успішна жінка, чого на Вас весь час одягнено, так все дивно ... (; Ікона стилю! 🔥; Цей стиль; Добре так ❤️; Ікона стилю; На азіатку схожа 😂;

Одяг, як із чужого плеча... Відсутня жіночність, вже 4й десяток, а образ підлітка».

Також раніше зірка виклала відео з берлінського метро, ​​а також показала афішу нового благодійного туру українськими містами.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про свій тур українськими містами.

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