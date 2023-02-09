Популярная исполнительница поделилась кадром с новым образом, но удивила поклонниц из-за подобранного ею стиля.

В этот раз популярная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимки из новой фотоссесии. Артистка позировала на пустынной улице на фоне серого дома.

Певица позировала в кадре в широких брюках, толстовке и пальто, дополнив образ ботинками на массивной платформе. В руках артистка держит широкий шарф. Дорофеева не стала уточнять, в каком городе сейчас находится или устроила она специальную съемку, решив поделиться интересным.

«Nadiya Ye» - лаконично написала Дорофеева под кадрами.

В сети принялись делиться личным мнением:

«Твой стиль >>> все остальное; Уже не верится что уже через неделю туррр, ну файна файнаааа; Второе фото это я, когда не успеваешь все делать;

Ты такая успешная женщина, чего на Вас все время надето, так все странно…(; Икона стиля!🔥; Этот стиль; Хорошо так❤️; Икона стиля; На азиатку похожа 😂;

Одежда, как с чужого плеча... Отсутствует женственность, уже 4й десяток, а образ подростка».

Также ранее звезда выложила видео из берлинского метро, а также показала афишу нового благотворительного тура по украинских городах.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о своем туре по украинских городам.

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