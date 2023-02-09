В этот раз популярная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимки из новой фотоссесии. Артистка позировала на пустынной улице на фоне серого дома.
Певица позировала в кадре в широких брюках, толстовке и пальто, дополнив образ ботинками на массивной платформе. В руках артистка держит широкий шарф. Дорофеева не стала уточнять, в каком городе сейчас находится или устроила она специальную съемку, решив поделиться интересным.
«Nadiya Ye» - лаконично написала Дорофеева под кадрами.
В сети принялись делиться личным мнением:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Касается призыва и повесток: Виталий Ким записал важное видеообращение
"Стало спусковым крючком": ученые заметили пугающую аномалию после землетрясения
НБУ закрыл известный банк: что будет с деньгами и счетами украинцев
Ким откровенно рассказал Кравец о семье и "нетипичном" сыне: "Это потому, что у него…"
«Твой стиль >>> все остальное; Уже не верится что уже через неделю туррр, ну файна файнаааа; Второе фото это я, когда не успеваешь все делать;
Ты такая успешная женщина, чего на Вас все время надето, так все странно…(; Икона стиля!🔥; Этот стиль; Хорошо так❤️; Икона стиля; На азиатку похожа 😂;
Одежда, как с чужого плеча... Отсутствует женственность, уже 4й десяток, а образ подростка».
Также ранее звезда выложила видео из берлинского метро, а также показала афишу нового благотворительного тура по украинских городах.
В подписи к публикации Дорофеева рассказала о своем туре по украинских городам.
Напомним, "Это тоже делает нас сильнее": Клопотенко из "Мастер Шеф" подбодрил и рассказал, как не раскисать.
Как сообщала Politeka, "Кто еще не видел…": Цымбалюк из "Крепостной" вышел на сцену в халате и сверкнул мускулами.
Также Politeka писала, что "Красотка неземная": Богдан после расставания с "Холостяком" Заливако ошарашила нескромной фотосессией.