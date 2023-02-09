Зараз родина зірки осіла в США. Маленький син інтерв'юера, народжений у липні 2021 року, більшу частину життя провів за кордоном. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч показав, як виросли його діти.

"На першому фото Ніл з Лолою в Україні. На нижньому Ніл з Лолою зараз😁 Як швидко йде час... Поки що Ніл більшу частину свого життя за кордоном. І таких історій десятки тисяч. Я дуже хочу бачити своїх дітей вдома. Всіх українців вдома", — пише ведучий.

Він зізнається, що його діти ростуть космополітами.

"Вони зараз за кордоном, але вони побачили закордон до війни. Я завжди пояснював дітям, що світ різний завжди відкритий для нас. Вони в Києві навчалися у французькій школі. І можливо захочуть навчатися Європі, чи США. Але... Але вони завжди українці. Вони хочуть жити вдома. І я цього дуже хочу. Хочу побачити, як Ніл буде знайомитися з Києвом. Зі своїм домом. Зі своєю собакою Айзою. Так і буде. Завдяки ЗСУ. Завдяки кожному герою. Кожному волонтеру. Завдяки нам з вами", — наголосив Анатолій Анатоліч.

У коментарях українці запитали ведучого: "А чому не навчатися в Україні, якщо такі ж патріоти". "Тому що це вибір людини де навчатися. До чого тут патріотизм?", — різко відповів він.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.