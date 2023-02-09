Сейчас семья звезды осела в США. Маленький сын интервьюера, родившийся в июле 2021 года, большую часть жизни провел за границей. В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич показал, как выросли его дети.
"На первом фото Нил с Лолой в Украине. На нижнем Нил с Лолой сейчас😁 Как быстро идет время... Пока Нил большую часть своей жизни за границей. И таких историй десятки тысяч. Я очень хочу видеть своих детей дома. Всех украинцев дома", - пишет ведущий.
Он признается, что его дети растут космополитами.
"Они сейчас за границей, но они увидели заграницу до войны. Я всегда объяснял детям, что мир разный всегда открыт для нас. Они в Киеве учились во французской школе. И, возможно, захотят учиться Европе или США. Но... Но они всегда украинцы. Они хотят жить дома. И я этого очень хочу. Хочу увидеть, как Нил будет знакомиться с Киевом. Со своим домом. Со своей собакой Айзой. Так и будет. Благодаря ВСУ. Благодаря каждому герою. Каждому волонтеру. Благодаря нам с вами" , - подчеркнул Анатолий Анатолич.
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В комментариях украинцы спросили у ведущего: "А чему не учиться в Украине, если такие же патриоты". "Потому что это выбор человека, где учиться. При чем здесь патриотизм?", - резко ответил он.
Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.
Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.
Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.