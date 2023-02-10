Катерина Репяхова готувала традиційний сніданок для малюка та помітила, що його стан зіпсувався.

Українська блогерка Катерина Репяхова повідомила своїх передплатників у соцмережі, що її однорічний син від відомого співака Віктора Павлика відчув себе погано. Як зазначила Катерина, вона спершу не могла зрозуміти, що з ним відбувається. Подробицями дена музиканта поділилася у своєму Інстаграм-Сторіз.

За словами молодої матусі, її первістку раптом стало погано. Катерина Репяхова готувала традиційний сніданок для малюка та помітила, що його стан зіпсувався.

"Ось тільки синочок себе не дуже добре почуває. Я шокований, але його турбують зубки. Не відразу це зрозуміло, але тепер точно впевнена в цьому", - розповіла українська блогерка Катерина Репяхова.

Дружина Віктора Павлика додала, що хлопчик постійно плаче та кусає пальчики, аби зменшити біль.

"У Михасика нежить, багато слини і пальці постійно в роті. Іноді дуже плаче, дуже-дуже сильно", - поскаржилася Катерина Репяхова.

Вона також показала на кадрах свого малюка, який кусає маленькі пальчики і крутиться на всі боки, не в змозі всидіти на місці.

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