Украинская блогерша Екатерина Репяхова сообщила своим подписчикам в соцсети, что ее годовалый сын от известного певца Виктора Павлика почувствовал себя плохо. Как отметила Катерина, она сначала не могла понять, что с ним происходит. Подробностями дена музыканта поделилась в своем Инстаграм-Сториз.
По словам молодой мамочки, ее первенцу вдруг стало плохо. Екатерина Репяхова готовила традиционный завтрак для малыша и заметила, что его состояние испортилось.
"Вот только сыночек себя не очень хорошо чувствует. Я в шоке, но его беспокоят зубки. Не сразу это поняло, но теперь точно уверена в этом", - рассказала украинская блогерша Екатерина Репяхова.
Жена Виктора Павлика добавила, что мальчик постоянно плачет и кусает пальчики, чтобы уменьшить боль.
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"У Михасика насморк, много слюни и пальцы постоянно в роте. Иногда очень сильно плачет, очень-очень сильно", - пожаловалась Екатерина Репяхова.
Она также показала на кадрах своего малыша, который кусает маленькие пальчики и вертится по сторонам, не в силах усидеть на месте.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
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