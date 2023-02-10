Екатерина Репяхова готовила традиционный завтрак для малыша и заметила, что его состояние испортилось.

Украинская блогерша Екатерина Репяхова сообщила своим подписчикам в соцсети, что ее годовалый сын от известного певца Виктора Павлика почувствовал себя плохо. Как отметила Катерина, она сначала не могла понять, что с ним происходит. Подробностями дена музыканта поделилась в своем Инстаграм-Сториз.

По словам молодой мамочки, ее первенцу вдруг стало плохо. Екатерина Репяхова готовила традиционный завтрак для малыша и заметила, что его состояние испортилось.

"Вот только сыночек себя не очень хорошо чувствует. Я в шоке, но его беспокоят зубки. Не сразу это поняло, но теперь точно уверена в этом", - рассказала украинская блогерша Екатерина Репяхова.

Жена Виктора Павлика добавила, что мальчик постоянно плачет и кусает пальчики, чтобы уменьшить боль.

"У Михасика насморк, много слюни и пальцы постоянно в роте. Иногда очень сильно плачет, очень-очень сильно", - пожаловалась Екатерина Репяхова.

Она также показала на кадрах своего малыша, который кусает маленькие пальчики и вертится по сторонам, не в силах усидеть на месте.

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