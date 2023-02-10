Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча повідомила невтішну новину.

"Я таки потрапила в тіньовий бан в інстаграм і дуже хочу з нього вийти. З одного боку, це диво, що за понад 300 днів щоденних повідомлень про війну цього не сталося раніше, хоча регулярно кілька разів на день хтось намагається скинути пароль мого профілю. З іншого боку, наша боротьба ще триває, і інформаційна також, тому я не збираюся зупинятися до перемоги", — пише Марічка Падалко.

Напередодні в багатьох підписників зірка зникла зі стрічки, хтось не міг знайти її сторінку навіть через пошук в інстаграм, а знайшов тільки через Google пошук.

"Таке може тривати певний час. Тому якщо Ви раптом згадаєте, що не бачите мене в стрічці, просто заходьте на мою сторінку вручну. Я тільки можу здогадуватися, чому на мене пішли масовані скарги. Може, шуби для «вдів новоросії» так роздратували хейтерів?! А знаєте, що найсмішніше! «Шуби» після зйомки забрали 😅", — жартує ведуча.

Марічка Падалко також подякувала всім, хто почав їй допомагати повернутися у стрічку інстаграм своїми «лайками» і «реакціями».

"Цей пост власне і є частиною «антикризових» заходів😀, адже інстаграм не любить війну, а любить усміхнене обличчя. В мене теж воно трапляється після спілкування в ефірі з прекрасними людьми. Якщо Ви зустрінете цей пост, будь ласка, напишіть, чи Ви самі зайшли на мою сторінку чи таки бачите мене в своїй стрічці. Дякую наперед за підтримку!", — додала зірка.

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