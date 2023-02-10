В этот раз на своей странице в Instagram ведущая сообщила неприятную новость.

"Я таки попала в теневой бан в инстаграм и очень хочу из него выйти. С одной стороны, это чудо, что за более чем 300 дней ежедневных сообщений о войне этого не произошло раньше, хотя регулярно несколько раз в день кто-то пытается сбросить пароль моего профиля. С другой стороны, наша борьба еще продолжается, и информационная тоже, поэтому я не собираюсь останавливаться до победы", — пишет Маричка Падалко.

Накануне у многих подписчиков звезда исчезла из ленты, кто-то не мог найти ее страницу даже через поиск в инстаграме, а нашел только через Google поиск.

"Такое может продолжаться определенное время. Поэтому если Вы вдруг вспомните, что не видите меня в ленте, просто заходите на мою страницу вручную. Я только могу догадываться, почему на меня пошли массированные жалобы. Может, шубы для "вдов новороссии" так разозлили хейтеров?! А знаете, что самое смешное! «Шубы» после съемки забрали 😅", — шутит ведущая.

Маричка Падалко также поблагодарила всех, кто стал ей помогать вернуться в ленту инстаграм своими «лайками» и «реакциями».

"Этот пост собственно и является частью «антикризисных» мер 😀, ведь инстаграм не любит войну, а любит улыбающееся лицо. У меня тоже оно случается после общения в эфире с прекрасными людьми. Если Вы встретите этот пост, пожалуйста, напишите, или Вы сами зашли на мою страницу или видите меня в своей ленте. Спасибо за поддержку!", - добавила звезда.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.