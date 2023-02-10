На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова детально розповіла про користь поліненасичених жирних кислот Омега-3.

"Про користь дикої риби, олій та насіння чуємо частенько, але рідко приділяємо цьому належного значення -> у кращому випадку просто ЗНАЄМО, що жирна риба повинна бути на столі 1-2 рази на тиждень, що насіння та горіхи корисні, а в салат варто періодично додавати олію. Чули, знаємо, але рідко зважаємо на такі нюанси в харчуванні", — пише Марина Боржемська.

Омега-3 має низку дуже цінних властивостей, які чудодійно впливають на наше самопочуття та стан здоров'я судин, серця, мозку, нервової та кровоносної систем, кісток, а також зміцнюють імунітет та піклуються про молодість шкіри. До того ж Омега-3 відомі своєю потужною антиканцерогенною властивістю + є важливим будівельним матеріалом для наших клітин.

Є кілька джерел омега-3:

морська (риба, ікра, молюски: саме дика риба, що водиться в природному середовищі, накопичує омегу, харчуючись водоростями та іншими дрібними мешканцями морських глибин);

рослинна (горіхи, соя, насіння льону, чіа + лляна, перилова та гірчична олії).

"Важливо зауважити, що омега-3 - це кислоти, які організм людини НЕ може виробляти самостійно, при цьому їх нестача викликає досить неприємні наслідки. Необхідно подбати про те, аби продукти з вмістом омеги були присутні в раціоні харчування, щоб уникнути цілої низки проблем зі здоровʼям. Саме тому навіть на схудненні корисні жири, серед яких також омега-3, повинні завжди бути у вашому раціоні", — наголосила Марина Боржемська.

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