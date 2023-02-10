На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова подробно рассказала о пользе полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

"О пользе дикой рыбы, масел и семян слышим частенько, но редко уделяем этому должное значение -> в лучшем случае просто ЗНАЕМ, что жирная рыба должна быть на столе 1-2 раза в неделю, что семечки и орехи полезны, а в салат стоит периодически добавлять масло. Слышали, знаем, но редко учитываем такие нюансы в питании", — пишет Марина Боржемская.

Омега-3 обладает рядом ценных свойств, которые чудодейственно влияют на наше самочувствие и состояние здоровья сосудов, сердца, мозга, нервной и кровеносной систем, костей, а также укрепляют иммунитет и заботятся о молодости кожи. К тому же Омега-3 известна своим мощным антиканцерогенным свойством + является важным строительным материалом для наших клеток.

Есть несколько источников омега-3:

морская (рыба, икра, моллюски: именно дикая рыба, водящаяся в природной среде, накапливает омегу, питаясь водорослями и другими мелкими обитателями морских глубин);

растительная (орехи, соя, семена льна, чиа + льняное, периловое и горчичное масла).

"Важно заметить, что омега-3 – это кислоты, которые организм человека не может производить самостоятельно, при этом их недостаток вызывает достаточно неприятные последствия. Необходимо позаботиться о том, чтобы продукты с содержанием омеги присутствовали в рационе питания, чтобы избежать целого ряда проблем со здоровьем. Именно поэтому даже на похудении полезные жиры, среди которых также омега-3, должны всегда быть в вашем рационе", - подчеркнула Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.