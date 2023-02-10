Відома українська співачка, зірка романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огневич, яка активно підтримує захисників країни своїм ніжним голосом, а також усіляко допомагає воїнам як волонтер, продовжує ділитися своїми думками та переживаннями.

У новому пості в Інстаграм вона дала кілька порад, як зберігати тверезе мислення, живучи в епіцентрі подій прекрасної країни, проти якої ведеться підступна і виснажлива війна.

Злата Огневич зазначила, що намагається зберегти рівновагу попри те, що відбувається на фронті. У цьому їй допомагають кілька правил, яких вона намагається дотримуватись.

Наприклад, співачка розпрощалася зі старими звичками та принципово не дивиться новини, щоб зберегти психіку, а нещодавно навіть видалила всі телеграм-паблики новин, бо навіть 10 хвилин у них наводили на неї жах.

До того ж Злата Огневич прийняла ту обставину, що вона не може вплинути на кількість випущених ракет і фронтову ситуацію. Але при цьому вона робить все, що в її силах – займається волонтерством, благодійністю та дає безкоштовні концерти для бійців ЗСУ.

"Бережемо спадщину і створюємо нове, що згодом перетвориться на надбання. У ці крихкі часи серця перетворюються на сталеві. Але нехай у кожному сталевому серці знайдеться місце для Світла і Любові. Так ми знайдемо своїх серед руїн, щоб будувати нове", - додала Злата Огнєвич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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