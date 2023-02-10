Известная украинская певица, звезда романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич, которая активно поддерживает защитников страны своим нежным голосом, а также всячески помогает воинам как волонтер, продолжает делиться своими мыслями и переживаниями.

В новом посте в Инстаграм, она дала несколько советов, как сохранять трезвое мышление, живя в эпицентре событий прекрасной страны, против которой ведется коварная и изнурительная война.

Злата Огневич отметила, что пытается сохранить равновесие несмотря на происходящее на фронте. В этом ей помогают несколько правил, которых она старается придерживаться.

Например, певица распрощалась со старыми привычками и принципиально не смотрит новости, чтобы сохранить психику, а недавно даже удалила все новостные телеграмм-паблики, потому что даже 10 минут в них наводили на нее ужас.

Ко всему прочему Злата Огневич приняла то обстоятельство, что она не может повлиять на количество выпущенных по нам ракет и фронтовую ситуацию. Но при этом она делает все, что в ее силах - занимается волонтерством, благотворительностью и дает бесплатные концерты для бойцов ВСУ.

"Лелеем наследие и создаем новое, что со временем превратится в достояние. В эти хрупкие времена сердца превращаются в стальные. Но пусть в каждом стальном сердце найдется место для Света и Любви. Так мы найдем своих среди развалин, чтобы строить новое", - добавила Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.