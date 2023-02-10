Відома співачка Злата Огнєвіч вирішила показати свої реалії вдома, коли доводиться сидіти без світла.

Популярна українська співачка Злата Огневич вирішила поділитися у мережі добіркою кадрів, зроблених удома після роботи. Справа в тому, що вдома у Злати дуже часто немає світла. Тому вона, як і інші мешканці Києва, змушена шукати кошти на облаштування квартири.

Зробити затишним свій простір вона вирішила зробити кількома способами – від спеціальних ламп та пальника, до заздалегідь підготовленої їжі чи складеного плану на вільний вечір.

«Реалії: біль усіх українських жінок – як встигнути зробити всі домашні справи, доки є світло. Цю портативну лампу я купувала для блогерських цілей, але зараз вона просто незамінна.

Світло горітиме, моє світло горітиме!» - Поділилася Злата під кадрами.

Також Огневич вирішила похвалитися яскравим чином поряд із товаришами та встигла заінтригувати заявою. Очікується, що думка українців розділилася, тому в коментарях почалися суперечки.

«Ну, ви знаєте, на що чекати 😎🔥 Буде підпал! Скоро всі самі побачите! – інтригуючі написала Злата, привертаючи увагу до нового проекту.

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