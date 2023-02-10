Известная певица Злата Огневич решила показать свои реалии дома, когда приходится сидеть без света.

Популярная украинская певица Злата Огневич решила поделиться в сети подборкой кадров, сделанных дома после работы. Дело в том, что дома у Златы очень часто нет света. Поэтому она, как и другие жители Киева, вынуждена искать средства для обустройства квартиры.

Сделать уютной свое пространство она решила сделать несколькими способами - от специальных ламп и горелки, до заранее подготовленной еды или составленного плана на свободный вечер.

«Реалии: боль всех украинских женщин – как успеть сделать все домашние дела, пока есть свет. Эту портативную лампу я покупала для блогерских целей, но сейчас она просто незаменима.

Свет будет гореть, мой свет будет пылать!» - поделилась Злата под кадрами.

Также Огневич решила похвалиться ярким образом рядом с товарищами и успела заинтриговать заявлением. Ожидаемо, мнение украинцев разделилось, поэтому в комментариях начались споры.

«Ну, вы знаете, чего ждать 😎🔥 Будет поджог! Скоро все сами увидите!» - интригующие написала Злата, привлекая внимание к новому проекту.

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