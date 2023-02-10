До фотографії ведучий Андрій Бедняков додав текст, висміявши безглузді наративи росіян про те, що в Україні є сатаністи.

Телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков, який був зіркою травел-шоу "Орел і Решка", поділився з шанувальниками архівного фото, де зображено у 3-річному віці. У Instagram-stories знаменитість опублікувала чорно-білий знімок.

Так, телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков опублікував чорно-білий знімок, на якому його зображено 3-річним маленьким хлопчиком. На фотографії Бідняков грав із песиком, коли його вирішили сфотографувати.

У підписі до знімку знаменитість влучно висміяв безглузді наративи росіян про те, що в Україні є сатаністи.

"Україна. 1990 рік. Маленький сатаніст щойно з'їв усю кашу з миски у собаки і дивиться, як його батьки відривають голову у голуба", - пожартував Андрій Бєдняков.

Варто зазначити, що Бєдняков вів шоу "Орел і решка" з 2011 по 2013 рік. Передача тоді виходила українським каналом "Інтер". Андрій Бєдняков з перших днів війни пише про російську агресію проти України на своїй сторінці в Instagram, де має 1,8 млн передплатників.



Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

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