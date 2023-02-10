К фотографию ведущий Андрей Бедняков добавил текст, высмеяв бессмысленные нарративы россиян о том, что в Украине есть сатанисты.

Телеведущий и шоумен Андрей Бедняков, который был звездой травел-шоу "Орел и Решка", поделился с поклонниками архивным фото, где изображен в 3-летнем возрасте. В Instagram-stories знаменитость опубликовал черно-белый снимок.

Так, телеведущий и шоумен Андрей Бедняков опубликовал черно-белый снимок, на котором он изображен 3-летним маленьким мальчиком. На фотографии Бедняков играл с песиком, когда его решили сфотографировать.

В подписи к снимку, знаменитость метко высмеял бессмысленные нарративы россиян о том, что в Украине есть сатанисты.

"Украина. 1990 год. Маленький сатанист только что съел всю кашу из миски у собаки и смотрит, как его родители отрывают голову у голубя", — пошутил Андрей Бедняков.

Стоит отметить, что Бедняков вел шоу "Орел и решка" с 2011-го по 2013 год. Передача тогда выходила на украинском канале "Интер".

Андрей Бедняков с первых дней войны пишет о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.



