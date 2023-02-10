Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про тривожні спостереження та супроводила пост своїм чорно-білим фото.
"Не хочеться бути фаталісткою, але здається, природа нам раз за разом подає певні знаки. І деякі люди теж не «втрачають час» і кожного дня своїми руками наближають апокаліпсис. Відкриваючи стрічку новин, маю відчуття, що читаю останній розділ Біблії, в якому йдеться про висохлу річку Євфраті в останні дні людства! Війни, землетруси, непереможні віруси, вбивство безневинних людей..... ще і китайська космічна куля помічена над Америкою, прости Господи..... суцільні катаклізми та катастрофи. Для повної картини не вистачає НЛО та зомбі. Нам вже не потрібно ходити в кіно на блокбастер, ми живемо в ньому! Людство на межі глобальних змін", — пише Катерина Кухар.
Українці в коментарях підтримали балерину й теж діляться своїми переживаннями:
"такі ж відчуття… дуже шкода, що в більшості випадків винні самі люди, які незважаючи на все і на всих йдуть до своєї мети";
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"Точнооо, хочеться простих дівочих радощів і очікування весни, а не це все";
"Так зомбі є, Катерино!! Це орки на Сході!! Справжні, непідроблені!! Їх б'ють, а вони далі лізуть.. через трупи своїх же! Ну як не зомбі??".
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.