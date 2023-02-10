Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про тривожні спостереження та супроводила пост своїм чорно-білим фото.

"Не хочеться бути фаталісткою, але здається, природа нам раз за разом подає певні знаки. І деякі люди теж не «втрачають час» і кожного дня своїми руками наближають апокаліпсис. Відкриваючи стрічку новин, маю відчуття, що читаю останній розділ Біблії, в якому йдеться про висохлу річку Євфраті в останні дні людства! Війни, землетруси, непереможні віруси, вбивство безневинних людей..... ще і китайська космічна куля помічена над Америкою, прости Господи..... суцільні катаклізми та катастрофи. Для повної картини не вистачає НЛО та зомбі. Нам вже не потрібно ходити в кіно на блокбастер, ми живемо в ньому! Людство на межі глобальних змін", — пише Катерина Кухар.

Українці в коментарях підтримали балерину й теж діляться своїми переживаннями:

"такі ж відчуття… дуже шкода, що в більшості випадків винні самі люди, які незважаючи на все і на всих йдуть до своєї мети";

"Точнооо, хочеться простих дівочих радощів і очікування весни, а не це все";

"Так зомбі є, Катерино!! Це орки на Сході!! Справжні, непідроблені!! Їх б'ють, а вони далі лізуть.. через трупи своїх же! Ну як не зомбі??".

Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.