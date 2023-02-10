В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала о тревожных наблюдениях и сопроводила пост своим черно-белым фото.

"Не хочется быть фаталисткой, но кажется, природа нам то и дело подает определенные знаки. И некоторые люди тоже не «теряют время» и каждый день своими руками приближают апокалипсис. Открывая новостную ленту, чувствую, что читаю последний раздел Библии, в котором речь идет о высохшей реке Евфрате в последних днях человечества! Войны, землетрясения, непобедимые вирусы, убийство невинных людей..... еще и китайский космический шар замечен над Америкой, прости Господи..... сплошные катаклизмы и катастрофы. Для полной картины не хватает НЛО и зомби. Нам уже не нужно ходить в кино на блокбастер, мы живем в нем! Человечество на грани глобальных перемен", — пишет Екатерина Кухар.

Украинцы в комментариях поддержали балерину и тоже делятся своими переживаниями:

"такие же ощущения… очень жаль, что в большинстве случаев виноваты сами люди, которые несмотря на все и на всех идут к своей цели";

"Точно, хочется простых девичьих радостей и ожидания весны, а не это все";

"Так зомби есть, Екатерина!! Это орки на Востоке!! Настоящие, неподдельные!! Их бьют, а они дальше лезут.. через трупы своих же! Ну как не зомби??".

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.