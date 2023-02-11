Солістка українського гурту "Kazka" Олександра Зарицька з перших днів війни дає благодійні концерти та розповідає про те, що відбувається в Україні після нападу росії. Не забуває вона і про свою сторінку в Інстаграм. Цього разу артистка порадувала відео та філосовським постом.

Перед шанувальниками Олександра Зарицька з'явилася перед мікрофоном – камера то віддалялася, то наближалася до неї, доки знаменитість співала на живу нову пісню про кохання.

У підписі до кадрів вона анонсувала концерти 14 лютого у Тернополі, а 15 – в Одесі.

Співачка наголосила, що за останній рік наші серця розбивалися на шматочки сотні разів, але ми продовжуємо боротьбу.

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"Кожне місто, кожен обстріл, кожен воїн, друг, знайомих незнайомець, який постраждав через війну українець - неможливий біль і непоправна втрата. Однак ми продовжуємо жити і любити. Заради України та нашого чудового щасливого майбутнього", - підписала вона кадри.

Варто зазначити, що гурт "Kazka" був створений у 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним . Колектив складається з трьох осіб – Олександри Зарицької , сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша . Найвідомішою композицією з репертуару гурту є трек "Плакала".

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