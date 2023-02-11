Перед шанувальниками Олександра Зарицька з'явилася перед мікрофоном – камера то віддалялася, то наближалася до неї.

Солістка українського гурту "Kazka" Олександра Зарицька з перших днів війни дає благодійні концерти та розповідає про те, що відбувається в Україні після нападу росії. Не забуває вона і про свою сторінку в Інстаграм. Цього разу артистка порадувала відео та філосовським постом.

Перед шанувальниками Олександра Зарицька з'явилася перед мікрофоном – камера то віддалялася, то наближалася до неї, доки знаменитість співала на живу нову пісню про кохання.

У підписі до кадрів вона анонсувала концерти 14 лютого у Тернополі, а 15 – в Одесі.

Співачка наголосила, що за останній рік наші серця розбивалися на шматочки сотні разів, але ми продовжуємо боротьбу.

"Кожне місто, кожен обстріл, кожен воїн, друг, знайомих незнайомець, який постраждав через війну українець - неможливий біль і непоправна втрата. Однак ми продовжуємо жити і любити. Заради України та нашого чудового щасливого майбутнього", - підписала вона кадри.

Варто зазначити, що гурт "Kazka" був створений у 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним . Колектив складається з трьох осіб – Олександри Зарицької , сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша . Найвідомішою композицією з репертуару гурту є трек "Плакала".

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