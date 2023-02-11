Перед поклонниками Александра Зарицкая появилась перед микрофоном - камера то отдалялась, то приближалась к ней.

Солистка украинской группы "Kazka" Александра Зарицкая с первых дней войны дает благотворительные концерты и рассказывает о том, что происходит в Украине после нападения россии. Не забывает она и о своей странице в Инстаграм. В этот раз артистка порадовала видео и филосовским постом.

Перед поклонниками Александра Зарицкая появилась перед микрофоном - камера то отдалялась, то приближалась к ней, пока знаменитость пела в живую новую песню о любви.

В подписи к кадрам, она анонсировала концерты 14 февраля в Тернополе, а 15 – в Одессе.

Певица подчеркнула, что за последний год наши сердца разбивались в кусочки сотни раз, но мы продолэаем боротьбу.

"Каждый город, каждый обстрел, каждый воин, друг, знакомых незнакомец, пострадавший из-за войны украинец — невозможная боль и невосполнимая потеря. Однако мы продолжаем жить и любить. Ради Украины и нашего замечательного счастливого будущего", - подписала она кадры.

Стоит отметить, что группа "Kazka" была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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