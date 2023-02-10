Яна Глущенко вийшла заміж за музичного продюсера та концертного директора "Дизель шоу" Олега Збаращука в 2017 році. На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розповіли історію народження зіркової родини.

"У перерві між номерами Олег покликав мене у гримерку, зачинив двері, став на коліно та освідчився. Тоді я сказала, що подумаю, а потім погодилася. І жодного разу не пошкодувала", — ділиться Яна Глущенко.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Глущенко із сином Тамерланом виїхала за кордон. Тоді вона похапцем збиралася, взявши з собою лише маленьку валізу, в яку поклала кілька речей сина, усі речі їй передавали вже пізніше.

Яна брала участь у концертах "Дизель шоу" воєнних часів лише віддалено, "по скайпу", але напередодні нового року нарешті приїхала до України. Довга розлука з рідною країною далися взнаки на кордоні — Яна не могла стримати сліз.

"Я проходила кордон і сильно розплакалася. Їхала дорогою до Києва й порівнювала Україну з маленькою дитиною: за що її так ображають? Вона така красива, щира, відкрита. Дуже хочеться, аби скоріше настала наша перемога. Щоб усі українці не боялися жити та обов’язково повернулися додому", — зізнавалася Глущенко.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП.

Як Politeka повідомляла, Крутоголов із "Дизель шоу" розповів, що відбувається на передовій, де служить його брат.

Також Politeka писала, що Крутоголов із "Дизель шоу" знайшов причину, чому ніколи не піде служити.