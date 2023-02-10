Яна Глущенко вышла замуж за музыкального продюсера и концертного директора "Дизель шоу" Олега Збаращука в 2017 году. На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram рассказали историю рождения звездной семьи.

"В перерыве между номерами Олег позвал меня в гримерку, закрыл дверь, стал на колено и сделал предложение. Тогда я сказала, что подумаю, а потом согласилась. И ни разу не пожалела", — делится Яна Глущенко.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Глущенко с сыном Тамерланом уехала за границу. Тогда она торопливо собиралась, взяв с собой лишь маленький чемодан, в который положила несколько вещей сына, все вещи ей передавали уже позже.

Яна принимала участие в концертах "Дизель шоу" военных времен только отдаленно, "по скайпу", но в канун нового года наконец приехала в Украину. Долгая разлука с родной страной дала о себе знать на границе — Яна не могла сдержать слез.

"Я проходила границу и сильно расплакалась. Ехала по дороге в Киев и сравнивала Украину с маленьким ребенком: за что ее так обижают? Она такая красивая, искренняя, открытая. Очень хочется, чтобы скорее наступила наша победа. Чтобы все украинцы не боялись жить и обязательно вернулись домой", — признавалась Глущенко.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.