Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове відео у незвичайному образі та розповіла про свою нову українську пісню.

Як відомо, днями Світлана презентувала свою нову пісню "Українською". На ютуб поки немає кліпу, але є символічне фото, на якому зображено жінку-воїна з мечем у руці. У новому ролику співачка з'явилася у довгій футболці із цим же зображенням та начитує слова зі своєї нової пісні.

У підписі до публікації Лобода розповіла, як відреагували на її прем'єру: "Багато друзів пишуть, що моя нова пісня заряджає їх потужним вайбом і їм дуже подобається слухати її за кермом чи у спортивних залах під час тренування. Або навіть у сховищах під час тривоги. Я знаю як нам всім зараз потрібна позитивна енергія і я дуже щаслива, якщо моя пісня вам допомагає".

У коментарях знову розпочалася бурхлива дискусія, як і під будь-яким новим постом Світлани. Так, російські користувачі на всю хейтять артистку, тоді як українські фанати засинають її компліментами та подяками.

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