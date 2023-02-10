Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое видео в необычном образе и рассказала о своей новой украинской песне.

Как известно, на днях Светлана презентовала свою новую песню "По-Українськи". На ютуб пока нет клипа, но есть символическое фото, на котором изображена женщина-воин с мечом в руке. В новом ролике певица появилась в длинной футболке с этим же изображением и начитывает слова из своей новой песни.

В подписи к публикации Лобода рассказала, как отреагировали на ее премьеру: "Многие друзья пишут, что моя новая песня заряжает их мощным вайбом и им очень нравится слушать ее за рулем или в спортивных залах во время тренировки. Или даже в укрытиях во время тревоги. Я знаю, как нам всем сейчас нужна положительная энергия, и я очень счастлива, если моя песня вам помогает".

В комментариях снова началась бурная дискуссия, как и под любым новым постом Светланы. Так, российские пользователи во всю хейтят артистку, в то время как украинские фанаты засыпают ее комплиментами и благодарностями.

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