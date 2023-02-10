Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі кадри з дитячої лікарні Охматдит, де часто буває.

Так, на нових фото Соломію зображено разом з дітьми, лікарями та колегами на концертних заходах, які вона та однодумцями проводили для дітей у стінах лікарні. За словами телезірки, очікуючи на нове дитяче свято, вона переглядає знімки з минулого. Також Соломія виступила на конгресі "Діти та війна. Сучасні виклики психологічної допомоги та реабілітації в період воєнного часу", де розповіла про важливість та ефективність таких концертів, як вони проводять у лікарні.

"В передчутті завтрашнього концерту в @ohmatdyt переглядаю світлини з минулого! Яскраво було! @sowa_official_, @andrii_kravch, дякую вам за творчість! Наші концерти - це важлива підтримка для діток та лікарів! Розповідала, до речі, про їхній терапевтичний ефект на конгресі "Діти та війна. Сучасні виклики психологічної допомоги та реабілітації в період воєнного часу". Усмішки на світлинах - найкраще свідчення того, що це працює! Разом наближаємо перемогу!", - поділилася Вітвіцька.

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