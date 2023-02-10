Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые кадры из детской больницы Охматдет, в которой часто бывает.
Так, на новых фото Соломия запечатлена вместе с детьми, врачами и коллегами на концертных мероприятиях, которые она и единомышленниками проводили для детей в стенах больницы. По словам телезвезды, ожидая нового детского праздника, она просматривает снимки с прошлого. Также Соломия выступила на конгрессе "Дети и война. Современные вызовы психологической помощи и реабилитации в период военного времени", где рассказала о важности и эффективности таких концертов, как они проводят в больнице.
"В предвкушении завтрашнего концерта в @ohmatdyt просматриваю фотографии из прошлого! Было ярко! @sowa_official_, @andrii_kravch, спасибо вам за творчество! Наши концерты – это важная поддержка для детей и врачей! Рассказывала, кстати, об их терапевтическом эффекте на конгрессе "Дети и война. Современные вызовы психологической помощи и реабилитации в период военного времени". Улыбки на фотографиях – лучшее свидетельство того, что это работает! Вместе приближаем победу!", - поделилась Витвицкая.
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