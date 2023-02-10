На своїй сторінці в Instagram ведуча підсумувала український дипломатичний десант в Європі, зацитувавши допис міністра МЗС Дмитра Кулеби: «Ми привеземо все, що потрібно для перемоги. Попереду ще багато дискусій, технічних проблем, які треба вирішити із партнерами. Але все це буде. І це буде перемога».

Зеленський напередодні в Брюселі напряму сказав, що не все будемо оголошувати, «щоб не допомагати росіянам готуватися».

Литва заявила про передачу Україні 36 зенітних гармат, які допоможуть ефективно боротися із іранськими дронами (фото 2). Водночас, CNN повідомляє, що іранці модифікували свої шахеди, аби вони могли завдати найбільшої шкоди інфраструктурі України.

Також Марічка Падалко відзначила, що напередодні в Києві знесли пам’ятник генералу Ватутіну (фото 3), який у 20-х роках доклався до встановлення радянщини на території України, воюючи у Червоній Армії проти УНР. Брав участь у звільненні України від німецьких фашистів під час Другої світової. Найбільшу критику отримав за організацію форсування Дніпра до певної дати на догоду Сталіну ціною сотень тисяч життів непідготовлених українських солдатів.

Крім того, ведуча показала пост президента, який виликав «суперечку» дня: багатьох в соцмережах обурив пост Зеленського про зустріч із королем Чарльзом ІІІ і згадка там про себе як «першого українського президента, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх».

У відповідь на пост «полетіли» фото Ющенка і Порошенка з Єлизаветою ІІ. Зрештою, з’ясувалося, що ключове слово було «аудієнція», а не зустріч на певних подіях

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

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