На своей странице в Instagram ведущая подытожила украинский дипломатический десант в Европе, зацитировав сообщение министра МИД Дмитрия Кулебы: «Мы привезем все, что нужно для победы. Предстоит еще много дискуссий, технических проблем, которые нужно решить с партнерами. Но это будет. И это будет победа».

Зеленский накануне в Брюсселе прямо сказал, что не все будем объявлять, «чтобы не помогать россиянам готовиться».

Литва заявила о передаче Украине 36 зенитных пушек, которые помогут эффективно бороться с иранскими дронами (фото 2). В то же время, CNN сообщает, что иранцы модифицировали свои шахеды, чтобы они могли нанести наибольший ущерб инфраструктуре Украины.

Также Маричка Падалко отметила, что накануне в Киеве снесли памятник генералу Ватутину, который в 20-е годы приложился к установлению советщины на территории Украины, воюя в Красной Армии против УНР. Участвовал в освобождении Украины от немецких фашистов во время Второй мировой войны. Наибольшую критику получил за организацию форсирования Днепра до определенной даты в угоду Сталину ценой сотен тысяч жизней неподготовленных украинских солдат.

Кроме того, ведущая показала пост президента, вызвавший «спор» дня: многих в соцсетях возмутил пост Зеленского о встрече с королем Чарльзом III и упоминание там о себе как «первом украинском президенте, которого почтил своей аудиенцией британский монарх».

В ответ на пост «полетели» фото Ющенко и Порошенко с Елизаветой II. Наконец, выяснилось, что ключевое слово было «аудиенция», а не встреча на определенных событиях

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.