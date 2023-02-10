На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати безе з кремом "Шарлотт".

Для приготування швейцарської меренги нам знадобляться такі інгредієнти:

90 г білка (3 шт.)

90 г цукру (3,5 ст. л. з гіркою)

90 г цукрової пудри (3,5 ст. л. з гіркою)

Для крему "Шарлотт":

100 мл молока (5 ст. л.)

50 г яйця (1 шт.)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

1/3 стручка ванілі

150 г вершкового масла

Спершу готуємо швейцарську меренгу. Увімкніть духовку на 90С із конвекцією. Змішайте білок із цукром та цукровою пудрою, поставте на парову баню та потримайте, щоб цукор розчинився. Збийте масу до стійких піків. Відсадіть меренгу за допомогою кондитерського мішка з насадкою "Закрита зірка" діаметром 8 мм. Відправте в духовку на 1,5 години.

Далі готуємо крем "Шарлотт". Змішайте молоко, цукор та яйце і поставте на невеликий вогонь. При постійному помішуванні доведіть до кипіння. Потім зніміть з вогню, накрийте плівкою та залиште остигати. 3бийте вершкове масло до пишності, додайте порціями основу для крему, знову збийте. Перекладіть крем у кондитерський мішок із насадкою "Закрита зірка".

Наприкінці збираємо тістечка: відсадіть крем на одну половинку безе та накрийте зверху другою.

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