На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить безе с кремом "Шарлотт".

Для приготовления швейцарской меренги нам понадобятся следующие ингредиенты:

90 г белка (3 шт.)

90 г сахара (3,5 ст. л. с горкой)

90 г сахарной пудры (3,5 ст. л. с горкой)

Для крема "Шарлотт":

100 мл молока (5 ст. л.)

50 г яйца (1 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

1/3 стручка ванили

150 г сливочного масла

Сначала готовим швейцарскую меренгу. Включите духовку на 90С с конвекцией. Смешайте белок с сахаром и сахарной пудрой, поставьте на паровую баню и подержите, чтобы сахар растворился. Взбейте массу до стойких пиков. Отсадите меренгу с помощью кондитерского мешка с насадкой "Закрытая звезда" диаметром 8 мм. Отправьте в духовку на 1,5 часа.

Далее готовим крем "Шарлотт". Смешайте молоко, сахар и яйцо и поставьте на маленький огонь. При постоянном помешивании доведите до кипения. Затем снимите с огня, накройте пленкой и оставьте остывать. 3бейте сливочное масло до пышности, добавьте порциями основу для крема, снова взбейте. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда".

В конце собираем пирожные: отсадите крем на одну половинку безе и накройте сверху второй.

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