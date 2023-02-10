Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова продовжує показувати в Інстаграм різні моменти зі свого життя.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова періодично пропадає із соціальних мереж, не розповідає про особисте життя і намагається уникати незручних тем. Однак вона продовжує привертати увагу яскравими образами та розповідає про заняття спортом.

Любить Даша також показувати реалії – без постановок, удавання та вигаданих історій. Таким чином, Ульянова часто спілкується і з шанувальниками, яким також бувають знайомі ситуації, в які вона потрапляє.

"Це жесть. Третій рік тут живу і щоранку це слухаю. Цього року в мене обов'язково буде своя квартира без нескінченних ремонтів та сусідів. Амінь» - пише Ульянова.

Нагадаємо, гімнастка змогла перемогти на шоу, але збудувати відносини парі не вдалося. Натомість Даша стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. І цього разу зірка Ульянова вийшла на зв'язок після ДТП, в яку потрапила на перехресті у Києві.

"Давно не з'являлася у вашій стрічці, тому повертаюся із справжньою зіркою своєї інстаграми", - написала Ульянова.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" показала, як підбирає вбрання на день.

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