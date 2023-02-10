Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова периодически пропадает из социальных сетей, не рассказывает о личной жизни и старается избегать неловких тем. Однако она продолжает привлекать внимание яркими образами и рассказывает о занятиях спортом.
Любит Даша также показывать реалии – без постановок, притворства и выдуманных историй. Таким образом Ульянова часто общается и с поклонниками, которым также бывают знакомы ситуации, в которые она попадает.
«Это жесть. Третий год тут живу и каждое утро это слушаю. В этом году у меня обязательно будет своя квартира без бесконечных ремонтов и соседей. Аминь» - пишет Ульянова.
Напомним, гимнастка смогла победить на шоу, но построить отношения паре не удалось. Зато Даша стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И в этот раз звезда Ульянова вышла на связь после ДТП, в которое попала на перекрестке в Киеве.
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"Давно не появлялась в вашей ленте, поэтому возвращаюсь с настоящей звездой своей инстаграммы", - написала Ульянова.
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