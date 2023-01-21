Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась фото и видео и рассказала, что стала экспертом на пост-шоу "Холостяк".

По словам Даши, в последнее время она редко выходит на связь с поклонниками в инста-сторис, так как сейчас такой период, что ей не хочется ничего публиковать. Однако блогерша все же решила поделиться, что ее пригласили стать экспертом в пост-шоу "Холостяк".

"Сегодня вы увидите меня в роли эксперта на пост шоу, это очень прикольный опыт для меня, хотя раньше не понимала, как это сидеть с другой стороны студии. Начиная с самого первого дня, когда я только пришла на кастинг, заканчивая третий год подряд, когда меня в проекте нет, я чувствую, что эта часть жизни стала для меня неотъемлемой, столь светлым лучиком, столь близкими стали люди, с которыми я познакомилась благодаря проекту. Сегодня я пыталась поддержать каждую из девушек, ведь помню свои волнения сидя на том же месте. Так что желаю вам хорошего просмотра, и пусть победит любовь".

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