Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео, в котором примеряла стильный образ на все случаи жизни.

Как видно, в ролике Даша запечатлена в уютной комнате, где на полу стоит большой ее портрет. Перед камерой девушка сначала появилась в свободной черной толстовке и комнатных тапочках, а затем начала одеваться. Она выбрала максимально сдержанный, но стильный лук – джинсы, черную водолазку и короткую темную куртку с ярким рисунком на спине. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Стандартный лук на все случаи жизни". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Крутая курточка. Подскажите, где брали?".

"Хороший лук. Джинсы от Zara понравились. Как их можно найти?".

"Духи нельзя растирать".

"Подскажите, пожалуйста, что это за модель джинсов мом?".

"Ну блин, эти вареники".

"Очень красивый цвет волос, как цвет называется не подскажете?".

"Что с губами?".

"Куртка зачетная! Champion?".

"Ну эти губы сделала".

"Даша, дайте артикул джинсиков".

"Это началась пародия на Квиткову?".

"Джинсы просто топчик, сейчас все их захотят".

"Что с губами? Явный перебор".

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