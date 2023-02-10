Артистка Ганна Саліванчук цього разу вирішила показати, як проводить час із подругою за безтурботними веселощами та з розвагами. Ще недавно Ганна також зізналася, що у них із коханим ще до початку повномасштабної війни виникали сварки.
"І зараз я місяць не була вдома і думала, що ми не будемо разом, але ми все одно разом. Дуже важко", - розповіла актриса Ганна Саліванчук. Як можна помітити в мережі, артистка також намагається все більше часу проводити окремо від чоловіка та відволікається від домашньої рутини.
На цей раз вона вирушила з подругою в караоке:
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«Я не була в караоке 5 років, раніше співала лише російських виконавців. Але зараз лише українців! Ми разом 10 років, я так давно не співала у караоке» - зізналася Ганна.
Саліванчук живе у шлюбі з продюсером "95 Кварталу" Олександром Божковим. В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі радіо "Люкс ФМ" , заявила, що знайшла б спосіб виїхати з росії на місці тих українських артисток, які продовжують жити і працювати в країні-агресорі.
Саліванчук зізналася, що мова в тому числі йде про старшу дочку української артистки Ольги Сумської, яка проживає в Росії, актрисі Антоніні Паперній.
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