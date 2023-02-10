Украинская актриса Анна Саливанчук живет в браке с продюсером "95 Квартала" Александром Божковым и часто рассказывает о своей жизни.

Артистка Анна Саливанчук в этот раз решила показать, как проводит время с подругой за беззаботным весельем и с развлечениями. Еще недавно Анна также призналась, что у них с возлюбленным еще до начала полномасштабной войны возникали ссоры.

"И сейчас я месяц не была дома и думала, что мы не будем вместе, но мы все равно вместе. Очень тяжело", — рассказала актриса Анна Саливанчук. Как можно заметить в сети, артистка также старается все больше времени проводить отдельно от супруга и отвлекается от домашней рутины.

В этот раз она отправилась с подругой в караоке:

«Я не была в караоке 5 лет, ранее пела только российских исполнителей. Но сейчас только украинских! Мы вместе 10 лет, я так давно не пела в караоке» - призналась Анна.

Саливанчук живет в браке с продюсером "95 Квартала" Александром Божковым. В интервью, которое вышло на YouTube-канале радио "Люкс ФМ" заявила, что нашла бы способ уехать из россии на месте тех украинских артисток, которые продолжают жить и работать в стране-агрессоре.

Саливанчук призналась, что речь в том числе идет о проживающей в рф старшей дочери украинской артистки Ольги Сумской, актрисе Антонине Паперной.

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