Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав, як доводиться працювати у прямому ефірі під час повітряної тривоги.

Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав фото з колегами по цеху та розповів, як доводиться працювати під час повітряної тривоги у Києві.

Як видно, всі ведучі "Сніданку з 1+1", а також знімальна група спускаються в укриття та продовжують прямий ефір звідти. Судячи з фото, вони організували невелику студію у підземному паркінгу з мінімум декорацій, там є лише столик та три крісла.

На знімку Юрія знято зі своїми колегами-ведучими Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір, з якими веде ранкове шоу у прямому ефірі. Вони виглядають трохи стривоженими, але налаштовані працювати навіть у таких умовах.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Повітряна тривога! Слідуйте в укриття! Не дайте ворогу жодного шансу! Сніданок продовжується з укриття! Працюємо! Тримаємо інформаційний фронт! Віримо в ЗСУ! Віримо в ППО! Все буде Україна!".

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