Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил фото с коллегами по цеху и рассказал, как приходится работать во время воздушной тревоги в Киеве.

Как видно, все ведущие "Сніданку з 1+1", а также съемочная группа спускаются в укрытие и продолжают прямой эфир оттуда. Судя по фото, они организовали небольшую студию в подземном паркинге с минимум декораций, там есть только столик и три кресла.

На снимке Юрий запечатлен со своими коллегами-ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир, с которыми ведет утреннее шоу в прямом эфире. Они выглядят немного встревоженными, но настроены на работу даже в таких условиях.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Воздушная тревога! Следуйте в укрытие! Не дайте врагу ни малейшего шанса! Завтрак продолжается с укрытия! Работаем! Держим информационный фронт! Верим в ВСУ! Верим в ПВО! Все будет Украина!".

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