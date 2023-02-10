Популярний український співак, комік і шоумен Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне фото та заінтригував новим випуском свого нового шоу "Мамо, я ганяю тачки".

Як виявилося, Володимир разом із відомим стендап-коміком Вадимом Кириленком зняв новий випуск свого шоу в Коломиї. На новій фотографії Вова показав, як зустрічав свого друга на вокзалі, тримаючи в руках табличку з написом: "Вадим" та смішним смайликом. Цей знімок відразу наштовхнув фанатів на думку про Вадима Олійника, з яким Дантес колись співав у групі "Діофільми".

У підписі до публікації Володимир написав: "Вийшов 8 епізод "Мамо, я ганяю тачки" з @vadik.kyrylenko ака Андріївський підйом, який приїхав до мене потягом у Коломию, щоб ми разом змогли показати вам потужний тил української армії – наших незламних людей! Окрім Музею Вишиванки, шаурми від маріупольців та знайомства з авторами "Допоможе ЗСУ" ви також дізнаєтесь, ким Вадим хоче бути через 20 років (ні, не музикантом). Інжой! Лінк у шапці профілю та в сторіз".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Дантеса:

"Я думала, що це Діофільми повертаються".

"Наше найкраще спільне фото".

"Прочитав "Вадим" – одразу про Олійника подумав".

"Дантес вирішив повернутися у минуле".

"Чекаємо на випуск з Олійником".

"Моє місто Коломия".

"Олійник?".

"Побігли швиденько дивитися!"

"Моя рідна Коломия. Сподіваюся, тобі у нас сподобалося і приїдеш ще".

"Тю, думала, Олійник".

"Олійник?".

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